Який план повного поглинання України намалював Путін у своїй голові

У Генеральному штабі Збройних Сил України впевнені, що Росія досі не відмовилася від планів захоплення української столиці. Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов сьогодні перерахував послідовність планів російського агресора.

Ідея фікс божевільного тирана

Це спроби взяття під контроль півдня України (Одещини, Миколаївщини та частини Запорізької області), створення сухопутного коридору до Придністров'я, захоплення території центральної України, оволодіння Києвом і також після цього спроба створення маріонеткових органів влади, які й приведуть Україну до повного поглинання Російською Федерацією.

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Це досить логічний з путінського погляду план. Російський правитель його ніколи й не приховував. Важливо, що тепер його усвідомлює й українська сторона.

Президент України Володимир Зеленський, який виступав сьогодні перед французькими студентами-політологами, підкреслив, що головною метою України у війні, яка була розпочата Володимиром Путіним 24 лютого 2022 року, є звільнення всіх українських територій.

Як можна було зрозуміти логіку українського президента, саме таке звільнення створить реальні можливості для перемовин з РФ. Хоча, як справедливо зауважив Володимир Зеленський, після кожної нової Бучі бажання проводити такі перемовини з Росією дедалі менше.

Кремлівське задзеркалля

В самій Росії тим часом також навіть і не згадують про перемовини з Україною. Російський правитель Володимир Путін продовжує сподіватися на перемогу у війні з Україною і на знищення української державності. І, як бачимо, це зовсім не гасла, а це реальні наміри російського правителя, яким зараз протистоять ЗСУ й український народ.

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Міністерство оборони РФ продовжує публікацію численних фейків про те, якими були наміри цивілізованого світу й України проти РФ. Розповідають про якісь біолабораторії, які створювали на території України США і Німеччина, й Польща. Про зацікавленість у військово-біологічній зброї найбільших західних фармацевтичних корпорацій – так-так, тих самих корпорацій, які рятували світ від коронавірусу. Все це безумство тепер і є змістом російської пропаганди.

Здається, що будь-якій людині, яка, як я, змушена читати російські новини, щоб зрозуміти, до якого градусу божевілля все це дійшло, треба просто видавати молоко, як колись людям, у яких були якісь небезпечні професії. Тому що, чесно кажучи, можна просто поїхати головою, коли читаєш всю ту дурню, яку вигадують ці люди і яку вони пропонують світу, що їх оточує. Однак реальні наслідки цього всього божевілля теж очевидні в усьому світі.

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