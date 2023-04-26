У Києві підвищився рівень Дніпра після тижневого спаду
Джерело:КМВА
Рівень води у Дніпрі залишається високим, окрім того, за останній час він навіть дещо піднявся. Однак аварійних підтоплень у столиці не зафіксовано.
У середу, 26 квітня, у міській військові адміністрації Києва описали оперативну ситуацію щодо паводка станом на 09:30. Зокрема, там зазначили, що рівень води у річці Дніпрі біля моста "Метро" становить 9 300 сантиметрів.
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Тенденція тривожна
Важливо, що 25 квітня рівень води був на 6 сантиметрів нижчий. І це вже другий день поспіль, коли фахівці фіксують зростання, що є не досить хорошим явищем.
Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – перший, жовтий. При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 35 сантиметрів. Залишаються підтопленими заплавні території – острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків,
– повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Окрім того, він зазначив, що промислові об'єкти та житлові масиви міста поза загрозою підтоплення. Разом з тим влада Києва продовжує уважно моніторити цьогорічне водопілля та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій.
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Україна бореться з водою
- Зазначимо, що порівняно з 24 квітня, 25 квітня рівень води у Дніпрі у столиці зріс на 11 сантиметрів – себто до 9 294 сантиметрів. Водночас у КМВА попередили, що до критичного показника залишається всього один метр, а то – і менше.
- Не краща ситуація з водою на Чернігівщині та безпосередньо в обласному центрі. Фактично місто йде під воду через підняття Десни.
- Власне, цьогорічна повінь в регіоні може стати найбільшою за 10 років. Однак важливо, що станом на 26 квітня аварійних підтоплень не було зафіксовано.