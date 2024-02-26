Країни Балтії укріплюють оборону, Лондон хоче розпродати майно росіян: хронологія 733 дня війни

Уже понад два роки Україна доводить світу свою незламність та відчайдушність. Сили оборони продовжують знищувати окупантів – їхній особовий склад і техніку.

У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь найголовніша за 26 лютого – 733 день від початку російсько-української війни.

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