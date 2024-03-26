Харків вчергове був під прицілом "Шахедів": хронологія 762 дня війни

Ворог продовжує створювати повітряну загрозу для цивільних громадян України. Водночас Збройні Сили тримають оборону на фронті та знищують загарбників.

Вівторок, 26 березня, – це уже 762 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії. У цьому матеріалі читайте найголовніше за цей день.

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