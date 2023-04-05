Активність Росії в Чорному морі, збиття БпЛА "КУБ" ворога: хронологія 406 дня війни

Українські захисники продовжують героїчно тримати оборону Бахмута та інших міст, не даючи ворогові їх захопити. Власне, найважчою залишається ситуація на Сході нашої країни. Натомість у тилу українці борються за те, аби московські попи не нав'язували свій порядок денний.

Середа, 5 квітня, – це уже 406 доба героїчного спротиву Збройних Сил агресії російських бойовиків. Що сталося за цей день – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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