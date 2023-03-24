Мобілізація в Україні: на який термін можна отримати відстрочку
В Україні через військову агресію Росії триває загальна мобілізація і воєнний стан. Військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років підлягають призову під час мобілізації.
Водночас деякі особи можуть отримати відстрочку від військової служби, пише 24 Канал. Щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації за наявності для цього умов, потрібно подати заяву про відстрочку та додати до неї документи, які підтверджують, що ви дійсно не підлягаєте призову.
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Відстрочка дійсна протягом 6 місяців
В Україні право на відстрочку існує на час, поки існує обставина, через яку надається відстрочка. Проте, студенти та аспіранти мають щороку восени подавати довідки, які підтверджують їх навчання та право на відстрочку.
Особи, які отримали відстрочку, в більшості випадків отримують її на 6 місяців – потім її треба поновлювати.
Осіб з інвалідністю ІІІ групи не можуть призвати без їх згоди. Якщо військовозобов'язаний отримав відстрочку через захворювання родича і догляд – відстрочка триватиме доти, доки буде необхідний догляд.
Відстрочку можуть анулювати
Варто зазначити, що існує перелік обставин, коли відстрочку можуть анулювати. У статті 23 Закону про "Мобілізаційну підготовку та мобілізацію" йдеться, що відстрочку можуть анулювати, коли:
- комісія МСЕК не підтвердила інвалідність;
- ВЛК не підтвердила непридатність до військової служби протягом 6 місяців;
- одна з трьох дітей на утриманні чоловіка уже досягнула віку 18 років;
- відпала необхідність опікуватися родичем з інвалідністю І або ІІ групи;
- відпала необхідність піклуватися хворою дитиною або дитиною з інвалідністю до 18 років або ж повнолітньою дитиною з інвалідністю І або ІІ групи;
- відпала необхідність опікуватися хворими чоловіком чи дружиною або батьками чоловіка чи дружини, яку раніше призначала комісія МСЕК;
- відпала необхідність піклуватися недієздатною особою;
- військовозобов'язаний втратив статус народного депутата;
- особу звільнили зі служби в одній з установ, які вказані у переліку частини 14 статті 23 Закону;
- військовозобов'язаний закінчив навчання в університеті, на аспірантурі чи докторантурі або ж звільнений з посади у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах чи організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи менш як на 0,75 ставки наукових і науково-педагогічних працівників;
- строк дії бронювання завершився і його не відновили;
- підприємство, установа, організація, що надала бронювання, завершила мобілізаційне завдання (замовлення) або його скасували;
- підприємство, установа, організація, що надала бронювання, завершила виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для потреб ЗСУ або інших військових формувань;
- підприємство, установа або організація, що надала бронювання, втратила статус критично важливого для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
- орган влади чи підприємство, установа або організація, які надають бронювання, ліквідувалися;
- військовозобов'язаного звільнили з органу влади, підприємства, установи або організації, яка надала йому бронювання.