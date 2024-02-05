Який задум росіян щодо Купʼянська й Авдіївки: військовий огляд від Світана

На Куп’янському напрямку Росія зібрала приблизно 500 танків, понад 600 бойових машин та близько 40 тисяч солдатів. Усе для того, аби забрати частину території Харківської області.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, що відбувається у Купʼянську.

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Ситуація у Купʼянську

За його словами, нічого нового росіяни не зібрали – це ті ж цифри, які є у ворога вже протягом року.

З минулого року росіяни намагаються вийти на Купʼянськ. Вперлися в декілька наших рубежів. Вони розуміють, що не зможуть їх пройти, тому намагаються обійти. Саме тому вже почали рухатися з-під Сватового.

"Так вони намагаються обійти й вийти південніше Оскільського водосховища й південніше Купʼянську. Проте це стратегічний план", – зазначив військовий експерт.

Насправді вони там завʼязли в тактичних боях. На цьому напрямку нам місяців з 2 буде допомагати погода,

– зазначив Роман Світан.

Він додав, що там є можливість утримати росіян, тобто не дати їм просунутися. Навіть до 50 тисяч російських військ із залізом – доволі непогано знищуються. Проте було б непогано, якби була достатня кількість боєприпасів.

Що відбувається в Авдіївці

Роман Світан повідомив, що росіяни дійсно зараз дуже сильно тиснуть біля Авдіївки. Ворог разів у 2 збільшив кількість сил та засобів вздовж лінії бойового зіткнення.

До того вони були розмазані кілометрів на 30 – 40 по глибині дивізійного рівня, а зараз підвели,

– розповів військовий експерт.

У росіян були плани щодо Авдіївки під мороз. Зараз морозних днів поки не передбачається – переважно теплі. Проте росіяни своїх задумів не відкладають. Вони розуміють, що до 17 березня, тобто до таких званих перевиборів російської влади, залишилося дуже мало часу, тому будуть поспішати.

Військовий експерт додав, що однозначно ситуація в Авдіївці тяжка. Проте переважно через недостатню кількість боєприпасів.

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