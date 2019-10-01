Який розмір податку змусить виїжджати з України IT-працівників

Сьогоднішня податкова політика в Україні якоюсь мірою стримує працівників сфери IT від еміграції в інші країни. Невелике збільшення податків для ІТ-галузі можливе, але має бути поступовим і не повинне призвести до витоку кадрів в інші країни.

Таку думку в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна висловив віцепрезидент зі стратегії та технологій ІТ-компанії GlobalLogic Андрій Яворський.

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Говорячи про податки, варто розуміти глобальну кон'юнктуру. Українські податки на ІТ-галузь не конкурують з податками з інших галузей у країні – вони конкурують з іншими регіонами та іншими країнами, зауважив представник GlobalLogic.

Існуюча сьогодні в Україні податкова політика якоюсь мірою стримує громадян від еміграції в інші країни. Усе тому, що різниця в податках компенсує той факт, що інфраструктура для життя в Україні є досить застарілою. Тож, на думку, Яворського, невелике збільшення податків для ІТ-галузі в Україні можливе, але має бути поступовим і не повинне призвести до витоку кадрів в інші країни.

За даними Асоціації ІТ України, за перше півріччя 2019 року податкові надходження до бюджету країни від ІТ-галузі склали приблизно 8 мільярдів гривень. Це майже на 30% більше, ніж у першому півріччі 2018 року.

І якщо податок в Україні зросте більше ніж на 10% – він практично розмиє бар'єр між "залишатися або переїжджати". І що меншою ставатиме різниця в податковій політиці, то легше люди мінятимуть країну проживання, щоб у результаті отримати вищий рівень медицини, кращі дороги, якісне житло, особисту безпеку...,

– застеріг Яворський.

"Державі також варто пам'ятати про те, що крім прямої сплати податків до бюджету айтішники створюють від 3 до 5 робочих місць у суміжних сферах. І ці гроші цілком і повністю витрачаються в Україні – на їжу, дітей, купівлю житла", – зауважив представник IT-компанії.

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Він також наголосив, що податкові надходження до бюджету України від ІТ-галузі – це не тільки 5% єдиного податку та єдиного соціального внеску, які платять незалежні ІТ-фахівці. Є ще платежі до бюджету від ІТ-компаній з податку на прибуток (за ставкою 18%) і ПДВ (за ставкою 20%).