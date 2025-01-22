"Що тоді буде?": глава МЗС Естонії відверто зізнався, що Захід боїться програшу Путіна

Повноправне членство в НАТО є найефективнішою і єдиною довгостроковою гарантією безпеки. Йдеться не лише про Україну, а й про Європу, тому що війна триває на європейському континенті.

Про це 24 Каналу сказав очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна. Втім, головна проблема у західній частині світу – це страх щодо того, що станеться, якщо Владімір Путін програє війну.

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Чого боїться Захід

Членство в НАТО є найефективнішою та найдієвішою гарантією безпеки для Європи разом з Україною, наголосив очільник МЗС Естонії. У цьому потрібно переконати союзників, а також показати Росії, що Захід єдиний.

Але спочатку нам потрібно зосередитись на тому, як ми можемо виграти війну разом і як Путін може програти війну та не боятися цього,

– зазначив Тсахкна.

Він нагадав, що у Заходу також був страх щодо розпаду Радянського Союзу наприкінці 1980 – 1990 років. Проте сталося багато хорошого.

Чому Україну не беруть в НАТО

Україна багато зробила для реформи й підготовки до вступу в Європейський Союз. Однак щодо членства в НАТО потрібен консенсус між 32 країнами. Навіть Швеції, пригадав очільник МЗС Естонії, знадобилося понад рік, щоб стати повноправним членом Альянсу. Тож це політичне рішення.

Зверніть увагу! 18 травня 2022 року Швеція офіційно подала заявку на вступ до НАТО. 7 березня 2024 року країна офіційно вступила в НАТО і стала 32 членом Альянсу.

Водночас також треба розуміти, що Україна перебуває в активній фазі війни. Якщо Київ стане повноправним членом НАТО, то це означає, що увесь Північноатлантичний альянс буде втягнутий в активну фазу війни.

Очільник МЗС Естонії запевнив, що в майбутньому Україна буде однією з держав із найбільшою військовою міццю, що стабілізуватиме ситуацію в нашому регіоні.

До слова, видання Welt розкрило план Росії на 2025 рік, згідно з яким Москва може за рік вступити у прямий конфлікт із Заходом.