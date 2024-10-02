Який призовний вік в Україні у 2024 році

В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 9 листопада. Раніше було внесено зміни у законодавство, якими призовний вік знизили з 27 до 25 років.

Це означає, що у 2024 році мобілізовувати будуть чоловіків від 25 до 60 років.

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Кого призиватимуть у 2024 році

Водночас можуть призвати до армії й громадян України віком від 18 до 25 років. Щоправда, за певних умов. Мобілізації можуть підлягати особи молодші за 25 років, які

пройшли строкову службу у мирний час;

закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримали певну військово-облікову спеціальність;

"обмежено придатні", тобто визнані військово-лікарською комісією як непридатні до строкової служби у мирний час та придатні у воєнний час.

Нагадаємо, що окрім зниження призовного віку, нове законодавство передбачає: