Сумщина чи Харківщина: на якому напрямку може бути черговий наступ росіян

У Державній прикордонній службі заявили, що росіяни нарощують угруповання на північному кордоні з Україною. Там допускають можливий наступ на Сумську область або відкриття нового фронту у Харківській області.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко озвучив 24 Каналу думку, що зараз більше загроз для Харківського напрямку. Однак ситуація постійно змінюється.

Читайте також У ДПСУ розповіли, на яких ділянках кордону росіяни посилюють свою присутність

Загрози для Харківщини

Олександр Мусієнко припустив, що загроза для Сумської області зберігається. Однак для Харківщини вона більша, зважаючи на активність ворога, яку там зараз фіксують. Раніше загрози для Сумщини були гострішими. Тоді дійсно складалось враження, що ворог ось-ось здійснить вторгнення.

Унаслідок дій українських військ, які почали там проводити певні заходи й бити по підрозділах окупантів. Унаслідок того, що російські війська зазнали втрат унаслідок наступу на Харківщині, їм потрібно там закріпитися. Думаю, що це все-таки буде Харківщина. Принаймні зараз загроз для Харківщини, на мою думку, більше,

– вважає він.

Однак ситуація в динаміці та постійно змінюється. Наприклад, на початку наступу ворога на Харківську область здавалось, що ворог одночасно буде готувати наступ і на Сумську область. Загарбники формували наступальне угруповання "Курськ".

"Населений пункт Суджа, там 10 кілометрів до кордону. Формувалося наступальне угруповання "Курськ". Здавалось, що це вторгнення на Сумщину було неминучим. Але у російських генералів, російського командування змінилися підходи і вони це угруповання звідти забрали та перекинули на Бєлгородську область, а потім на Харківщину", – пояснив військовий експерт.

Наступ на Харківщину: останні новини