Фіцо провели двогодинну операцію: у Словаччині розкрили деталі про його стан

Днями у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вистрілили кілька разів, його було госпіталізовано. Станом на сьогодні у Словаччині розповіли про стан посадовця.

Згодом у лікарні, де оперували прем'єр-міністра Словаччини, повідомили, що його стабілізували. Втім, медики наголосили, що стан політика ще досить серйозний.

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У якому стані Фіцо

Словацькі міністри біля Університетської лікарні імені Франкліна Делано Рузвельта в Банській Бистриці розповіли, що у суботу, 18 травня, стан прем'єр-міністра Роберта Фіцо важкий, однак стабільний.

Водночас зазначається, що чоловік, якого звинувачують у спробі вбивства політика, вперше постав перед судом. Посадовці розповіли, що двогодинна операція, яку здійснили у п'ятницю, 17 травня, показала хороші результати, які свідчать про те, що Фіцо одужає.

Однак його стан все ще незадовільний, аби поїхати до лікарні у Братиславу. AP пише, що прем'єру Словаччини видалили відмерлі тканини з "численних вогнепальних ран".

Останніми днями в Банській Бистриці сталося кілька чудес, зроблених лікарями, медсестрами та персоналом лікарні Рузвельта,

– розповів міністр оборони Роберт Каліняк.

Водночас міністерка охорони здоров'я Зузана Долінкова розповіла, що операція, що пройшла у п’ятницю та тривала дві години, сприяла позитивному прогнозу розвитку здоров'я прем'єр-міністра. За її словами, сьогодні вранці консиліум лікарів оцінив стан здоров'я прем'єра як стабільний, але все ще важкий.

Як працюватиме уряд без Фіцо

Каліняк пояснив, як буде виглядати управління державою під час госпіталізації Фіцо.

Ми домовилися, що уряд буде продовжувати працювати згідно з програмою, яку він визначив. Це означає, що наступного тижня відбудеться щонайменше два засідання кабінету міністрів… Можливо, сьогодні в Братиславі ми матимемо більше інформації про інші аспекти функціонування Словаччини у цей момент,

– сказав міністр.

Що відомо про цей інцидент