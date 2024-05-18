Фіцо провели двогодинну операцію: у Словаччині розкрили деталі про його стан
Джерело:AP News
Днями у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вистрілили кілька разів, його було госпіталізовано. Станом на сьогодні у Словаччині розповіли про стан посадовця.
Згодом у лікарні, де оперували прем'єр-міністра Словаччини, повідомили, що його стабілізували. Втім, медики наголосили, що стан політика ще досить серйозний.
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У якому стані Фіцо
Словацькі міністри біля Університетської лікарні імені Франкліна Делано Рузвельта в Банській Бистриці розповіли, що у суботу, 18 травня, стан прем'єр-міністра Роберта Фіцо важкий, однак стабільний.
Водночас зазначається, що чоловік, якого звинувачують у спробі вбивства політика, вперше постав перед судом. Посадовці розповіли, що двогодинна операція, яку здійснили у п'ятницю, 17 травня, показала хороші результати, які свідчать про те, що Фіцо одужає.
Однак його стан все ще незадовільний, аби поїхати до лікарні у Братиславу. AP пише, що прем'єру Словаччини видалили відмерлі тканини з "численних вогнепальних ран".
Останніми днями в Банській Бистриці сталося кілька чудес, зроблених лікарями, медсестрами та персоналом лікарні Рузвельта,
– розповів міністр оборони Роберт Каліняк.
Водночас міністерка охорони здоров'я Зузана Долінкова розповіла, що операція, що пройшла у п’ятницю та тривала дві години, сприяла позитивному прогнозу розвитку здоров'я прем'єр-міністра. За її словами, сьогодні вранці консиліум лікарів оцінив стан здоров'я прем'єра як стабільний, але все ще важкий.
Як працюватиме уряд без Фіцо
Каліняк пояснив, як буде виглядати управління державою під час госпіталізації Фіцо.
Ми домовилися, що уряд буде продовжувати працювати згідно з програмою, яку він визначив. Це означає, що наступного тижня відбудеться щонайменше два засідання кабінету міністрів… Можливо, сьогодні в Братиславі ми матимемо більше інформації про інші аспекти функціонування Словаччини у цей момент,
– сказав міністр.
Що відомо про цей інцидент
- У середу 15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини біля будівлі, де проходило засідання уряду. Його терміново доправили до лікарні. Як повідомили місцеві ЗМІ, нападник цілився саме у прем'єр-міністра.
- Як стало відомо згодом, Фіцо поранило у груди, живіт та кінцівки. Стан Фіцо описували критичним. Лікарі одразу розпочали операцію, однак вона була доволі тривалою через пошкодження відразу кількох важливих для життєдіяльності органів.
- Підозрюваного визначили швидко – це 71-річний словацький письменник Юрій Цинтула. Свій вчинок він пояснив тим, що не згоден з політикою уряду Фіцо. Цікаво відзначити, що журналіст-розслідувач Саболч Паньї переконаний, що Юрай Цинтула міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.
- Цінтула зізнався поліції, що планував напад за кілька днів до інциденту. Він зазначив, що мав намір завдати шкоди прем'єр-міністру, але не вбивати його. Зброя, якою він скористався, перебувала у його законному володінні понад 30 років.