Сестра загиблого хлопчика перебуває у важкому стані, – Синєгубов про постраждалих у Харкові

росіяни 20 липня вдарили по Харкову. Загинули троє людей, серед яких неповнолітній хлопчик. Його сестра перебуває у важкому стані.

Дівчинка зараз у лікарні. Про це розповів глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає 24 канал. Жахливі наслідки обстрілу можна побачити в ексклюзивних кадрах з місця подій.

Важливо Внаслідок ранкового обстрілу Харкова – 3 загиблих, серед них 13-річний хлопчик

Мирні люди просто стояли на зупинці, коли росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню. За попередньою інформацією, з "Ураганів" або "Смерчів".

Що відомо про удар по Харкову

Окупанти завдали удару по Харкову вранці близько 09:01.

Обстріли відбулись вже після повітряної тривоги. Ворожі снаряди прилетіли по Салтівці.

На жаль, загинуло 3 людей, серед них чоловік та жінка, а також 13-річний хлопчик. Ще 1 людина зазнала поранень.

Батько загиблого підлітка понад 2 години читав молитви над тілом сина. Чоловік увесь час тримав його за руку.

Дивіться більше – батько читає молитву над тілом вбитого 13-річного сина: відео

Синєгубов закликав жителів Харківщини не ігнорувати повітряну тривогу, оскільки регіон перебуває під прицільним вогнем ворога. Під час сирен необхідно негайно знайти безпечне місце та перебувати там до відбою.