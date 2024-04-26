Багато обмежень: ексзаступник міністра енергетики Росії розповів, в якому стані її ресурси

Потужність російського військово-промислового комплексу поступово починає занепадати. Окупанти мають проблеми не лише з дефіцитом кадрів, а й з критично важливим обладнанням.

Про це 24 Каналу розповів колишній заступник міністра енергетики Росії, російський опозиціонер Володимир Мілов, зауваживши, що наявного ресурсу країні-агресорці вистачить на невеликий проміжок часу.

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З чим у Росії найбільші проблеми

Як зазначив ексзаступник міністра енергетики Росії, по візитах диктатора Владіміра Путіна та глави міноборони Сєргєя Шойгу на військові заводи видно, що Кремль близький до піка своїх можливостей.

Окупанти працюють у три зміни та мають великий дефіцит кадрів. А через відсутність доступу до нового обладнання росіяни не можуть будувати нові виробничі лінії.

З початком повномасштабного вторгнення суттєво знизився експорт зброї – з 15 мільярдів доларів до 7 мільярдів доларів на рік. Усе через відмову змовників підписувати контракт з Росією та її не змогу постачати достатню кількість озброєння іншим країнам.

Якоїсь конкурентної цивільної продукції Москва також не виробляє. Росіяни можуть чекати грошей лише з бюджету, але й там справи погані – грошей максимум на 3 роки. Ліквідна частина Фонду національного добробуту Росії знизилась до історичного мінімуму – 5 трильйонів рублів.

Вони не мають змоги розкидатися грошима на військову промисловість. Багато обмежень: західні технології, гроші закінчуються, власні потужності на межі, а нових будувати особливо не можуть. Думаю, цього не вистачить на довго й Путін навряд може дозволити сильну експансію ВПК,

– припустив російський опозиціонер.

До Росії надходять компоненти із Заходу

Згідно з дослідженням Київської школи економіки, у 2023 році щонайменше третина російських іноземних компонентів, які мають критичне значення для її воєнних зусиль, надійшла від компаній зі штаб-квартирами в США та країнах-союзниках.

Якщо перекрити канал отримання важливих компонентів та обладнання із Заходу, це сильно призупинить можливість виробництва російського конвеєра для військової промисловості. Оскільки й Росія, й навіть Китай багато складних позицій не виробляють,

– наголосив Мілов.

До прикладу, станки для виготовлення артилерійських чи танкових стволів – дуже складне обладнання, тому країна-агресорка його переважно не виробляє.

Які інші негаразди має Росія