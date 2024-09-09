"Керченський міст доживає останні дні": в якому стані ця споруда

Агенти "Атеш" заявили, що Керченський міст доживає свої останні дні, адже внаслідок атак ЗСУ зазнав значних пошкоджень. Зараз він ще стоїть та певною мірою виконує свої функції.

Однак Сили оборони вже закладають підґрунтя для подальшої руйнації Кримського мосту. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Владислав Селезньов.

До теми Керченський міст доживає свої дні та потребує ремонту, – "Атеш"

Підґрунтя для подальшої руйнації

Владислав Селезньов зазначив, що окупанти докладають максимум зусиль, щоб зберегти Керченський міст. Адже саме він забезпечує поставки озброєння та військової техніки для російського угрупування, що діє на території тимчасово окупованого Криму, а також на півдні Запорізької та півдні Херсонської областей. Ворог буде реалізувати навіть якісь нереальні дії для цього.

Кримський міст наразі стоїть. Поки рано говорити про те, що ця незаконна споруда виведена з ладу та не може виконувати своїх функцій.

Керченський міст стоїть і певною мірою виконує свою функцію. Але те, що українські Сили оборони тут і зараз закладають підґрунтя для подальшої руйнації того Керченського мосту – це очевидно,

– наголосив військовий експерт.