Якось не так вони бачать світ, – Зеленський про позицію Угорщини щодо нафти

Зеленський розкритикував позицію Угорщини щодо ембарго на російську нафту. Президент зазначив, що країнп "якось не так бачить світ".

Угорщину не зупиняє той факт, що кошти за енергоносії фінансують воєнну машину Кремля. Про це Володимир Зеленський заявив під час Українського сніданку в Давосі 25 травня, повідомляє 24 канал.

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Ми дійшли до шостого пакета (санкцій – 24 канал). У ньому ембарго на нафту. Всі кажуть: за цей час Росія заробить 200 млрд доларів. За такі суми вони можуть купувати будь-яку зброю. Чи впроваджено шостий пакет? Ні. Чому? Угорщині щось не підходить. Щось з нафтою не те. Якось не так вони бачать світ,

– сказав Зеленський.

Будапешт аргументує свою позицію тим, що для відмови від російської нафти йому необхідні значні кошти. Угорщина не сприймає того, що в Україні безперервно гинути люди, серед яких є і багато дітей.

Їм кажуть: там в Україні люди вмирають, діти гинуть, їх вбивають. Як у Техасі 18-річний вбивця… Так і у нас 18-річні солдатики поприїжджали з Росії і просто катували малюків. Їм про це розказували, а вони кажуть: "Все зрозуміло. - Так а що з нафтою? - Де нам брати гроші?"

– зазначає президент.