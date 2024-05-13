Дивнішим є зміщення Патрушева, а не Шойгу: опозиціонер пояснив перестановки в російській владі

Владімір Путін здійснив кадрові перестановки у владі. На посаду міністра оборони піде цивільний Андрєй Бєлоусов, а Сєргєй Шойгу стане секретарем Радбезу Росії. До того його очолював Ніколай Патрушев. Ці зміни навряд чи вплинуть на окупаційну армію.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що прогнозувати рішення Путіна немає сенсу. Раніше здавалося, що Шойгу таки всидить на чолі міноборони Росії.

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Дещо дивною також виглядає ситуація з Патрушевим. Він перебував на своїй посаді достатньо довго.

Дивнішим є зміщення Патрушева. Він 16 років перебував на посаді секретаря Радбезу – і "нагуляв" серйозний політичний капітал. За цей час він підібрав під себе усі апаратні ресурси цієї структури. Враховуючи те, що його сина призначили віцеміністром… Тому усунення Патрушева з посади, певно, було важливою задачею для Путіна,

– сказав Яковенко.

Чи зміниться російська армія після приходу Бєлоусова

Як наголосив Яковенко, поява Бєлоусова – це, скоріше, мінус для України. Але навряд чи будуть якісь кардинальні зміни. Окупаційна армія не буде прямою сферою заняття Бєлоусова. Там і надалі керуватиме всім Валєрій Гєрасімов.

Якщо говорити про більш якісне переведення економіки на "військові рейки", то тут усе залежить від уряду, а не від конкретного міністра оборони. Тому кардинального прориву не буде.

Найімовірніше, буде менше крадіжок в армії, що погано. Чим більше крадуть – тим менше залишиться. Радикального погіршення ситуації для України, я думаю, не буде,

– підкреслив Яковенко.

Ситуація в Росії: коротко