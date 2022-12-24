Непередбачувана зброя: Жданов назвав чого найбільше бояться росіяни
У межах військової допомоги Україна отримала від США реактивні артилерійські системи HIMARS, які ефективно показали себе на полі бою. Росіянам досі не вдається пристосуватися до такої високоефективної зброї.
Для загарбників наявність в руках Збройних Сил установок HIMARS є великою проблемою, а для нас – перевагою. Про це під час свого стріму розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.
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Бояться і вдень, і вночі
До HIMARS ніхто не може пристосуватися. Усі, хто перебуває у зоні досягнення HIMARS ходять та озираються вдень і вночі,
– зазначив Жданов.
За його словами, російські загарбники, що перебувають у радіусі ураження цих артилерійських систем навіть спати вночі спокійно не можуть. Адже по місцях зосередження особового складу ворога постійно прилітає. ба більше, ця тенденція дедалі набуває обертів й окупанти зазнають величезних втрат.
Чому росіяни не можуть пристосуватися до HIMARS
Військовий експерт підкреслив, що пристосуватися до HIMARS неможливо, адже снаряд, випущений з установки долає відстань у 80 кілометрів за 1 хвилину. До того ж системи розташовуються за 10 – 15 кілометрів від лінії фронту, тому почути їхній запуск також важко.
За гарного освітлення можна хіба побачити шлейф від снаряда в небі – на відстані близько 10 – 15 кілометрів з лінії фронту. Втім, проблемою для загарбників у такому разі стає те, що вони не можуть зрозуміти, куди саме полетів снаряд.
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Росіяни настільки бояться HIMARS, що заявляють начебто вже знищили тисячі установок в Україні. І це попри те, що Збройні Сили всього мають лише кілька десятків цих систем.
"У російських військах склалося чітке усвідомлення, що HIMARS – це непередбачувана зброя і вони бояться її", – підсумував військовий експерт.
Ситуація на фронті: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби українські захисники відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.
- Ворог продовжує зазнавати втрат. 22 грудня на Запоріжжі ЗСУ знищили 2 артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.
- Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ та удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника. Крім того, є підтвердження збиття 9 ворожих БпЛА різних типів.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили російських загарбників.