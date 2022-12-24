Непередбачувана зброя: Жданов назвав чого найбільше бояться росіяни

У межах військової допомоги Україна отримала від США реактивні артилерійські системи HIMARS, які ефективно показали себе на полі бою. Росіянам досі не вдається пристосуватися до такої високоефективної зброї.

Для загарбників наявність в руках Збройних Сил установок HIMARS є великою проблемою, а для нас – перевагою. Про це під час свого стріму розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.

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Бояться і вдень, і вночі

До HIMARS ніхто не може пристосуватися. Усі, хто перебуває у зоні досягнення HIMARS ходять та озираються вдень і вночі,

– зазначив Жданов.

За його словами, російські загарбники, що перебувають у радіусі ураження цих артилерійських систем навіть спати вночі спокійно не можуть. Адже по місцях зосередження особового складу ворога постійно прилітає. ба більше, ця тенденція дедалі набуває обертів й окупанти зазнають величезних втрат.

Чому росіяни не можуть пристосуватися до HIMARS

Військовий експерт підкреслив, що пристосуватися до HIMARS неможливо, адже снаряд, випущений з установки долає відстань у 80 кілометрів за 1 хвилину. До того ж системи розташовуються за 10 – 15 кілометрів від лінії фронту, тому почути їхній запуск також важко.

За гарного освітлення можна хіба побачити шлейф від снаряда в небі – на відстані близько 10 – 15 кілометрів з лінії фронту. Втім, проблемою для загарбників у такому разі стає те, що вони не можуть зрозуміти, куди саме полетів снаряд.

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Росіяни настільки бояться HIMARS, що заявляють начебто вже знищили тисячі установок в Україні. І це попри те, що Збройні Сили всього мають лише кілька десятків цих систем.

"У російських військах склалося чітке усвідомлення, що HIMARS – це непередбачувана зброя і вони бояться її", – підсумував військовий експерт.

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