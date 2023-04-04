Якою буде комендантська година у Великодню ніч у Києві
У столиці у Великодню ніч, із 15 на 16 квітня, не скасовуватимуть комендантську годину. Обмеження залишаються таким ж: вона діятиме з 0:00 до 5:00.
Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Жителі столиці продовжують жити в умовах воєнного часу.
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У Великодню ніч, із 15 на 16 квітня, комендантську годину скасовувати не будуть. Вона діятиме з 0:00 до 5:00. Перебувати на вулиці та у громадських місцях, а також переміщуватися транспортом без спецперепустки або пішки заборонено,
– повідомили в КМДА.
Зазначимо, українці цьогоріч не матимуть звичних трьох вихідних днів через воєнний стан.
Які обмеження у інших областях
У Львові та Харкові теж уже підтвердили, що не планують скасовувати комендантську годину на Великдень.
На території Харківщині на Великдень відвідувати церковні заходи під час комендантської години буде заборонено.
Також у Харківській області перед великодніми святами заборонили відвідувати кладовища на територіях, які були окуповані, та де велися бойові дії.