Синоптикиня розповіла, де на початку грудня буде мороз та сніг
Синоптикиня розповіла, що циклон, який вирував в Україні, вже 27 листопада відійшов через північно-східні області. Вже 28 листопада погода в регіонах спокійна, опадів немає.
Представниця Укргідрометцентру Наталія Птух пояснила в ефірі телемарафону, що у другій половині дня 28 листопада з південного заходу буде новий циклон. Вже на Закарпатті буде мокрий сніг, подекуди – з дощем, пише 24 Канал.
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Далі циклон рухатиметься на північних схід. Його центр буде в Житомирській та Київській областях. На Півдні 29 листопада буде дощ, на Півночі – може сніжити.
Якою буде погода на початку грудня
Синоптикиня розповіла, що зміна клімату в Україні проявлятиметься якраз у тому, що деякі процеси можуть бути більш різкого характеру. Наприклад, південний циклон, який вирував в країні, був більш потужним. Також це проявляється у підвищенні температури у холодний період, тобто холодних днів ставатиме все менше.
Так, на початку грудня у південних областях повітря буде тепліше. Тому там очікують 1 – 2 грудня – понад 10 градусів тепла.
"Загалом, за прогнозами наших фахівців, середньомісячна температура у грудні буде на 1 – 1,5 градуса вище від кліматичної норми", – заявила Наталія Птуха.
За її словами, опади також будуть в межах норми. Це свідчить про те, що температура може буде дещо теплішою, ніж ми звикли.
Якщо говорити безпосередньо про початок грудня, який ми можемо бачити в синоптичній перспективі, то сніговий покрив може бути у західних областях (навіть більше у Львівській, Волинській та Рівненській) та по північному кордону України,
– пояснила синоптикиня.
За її словами, навіть у Київській області, найімовірніше:
- на метеостанції "Чорнобиль", що на півночі регіону, – сніг буде;
- на метеостанції "Миронівка", що орієнтовно за 100 кілометрів – його не буде.
Представниця Укргідрометцентру пояснила, що циклони, які пройшли, та який очікуємо 29 листопада і на вихідні – додадуть снігу в західних та північних областях. Цей сніг буде залишатись.
Після 3 грудня переважатиме антициклон, який спричинить зниження температури в більшості областей. Тому сталий сніг буде залишатись принаймні у першій декаді грудня:
- в Карпатах;
- на Заході України;
- на північних кордонах країни.
На решті ж територій сталого снігового покриву немає, або ж сніг розтане повністю чи частково.
Негода в Україні наробила лиха
- В Україні протягом 26 – 27 листопада вирувала негода. Зокрема, найважчою була ситуація в деяких південних, центральних та північних областях.
- Так, станом на ранок 27 листопада довелось вимикати світло у населених пунктах 16 областей України, влада перекривала рух на 14 дорогах. Чи не найбільше лиха негода наробила в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській областях.
- Станом на ранок 28 листопада очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що негода забрала життя 10 людей на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві. Ще 23 – зазнали поранень, серед них двоє дітей.
- Видання "Думская" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, написало, що вдень 27 листопада на трасі Одеса-Кучурган, біля села Степове, знайшли автомобіль ВАЗ, у якому виявили труп військовослужбовця. Він виїхав із дому в Роздільнянському районі 26 листопада на службу в Одесу, проте не доїхав. Ознак насильницької смерті на тілі не виявили.