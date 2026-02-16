Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди у Києві та області

За даними синоптиків, 17 – 21 лютого в Київській області та столиці переважатиме холодна зимова погода. Сніг цими днями йтиме майже постійно. Прогнозують, що він буде від невеликого до помірного.

Морози не залишають регіон, адже 17 – 19 лютого вночі по області температура становитиме -12 – -19 градусів. В інші дні морози послабшають до -7 – -13 градусів. Уже вдень 19 – 21 лютого мороз буде слабким.

Укргідрометцентр пояснив, що на початку тижня погоду формуватиме високий атмосферний тиск і холодне повітря з півночі. В цей час не буде істотних опадів.

Потім на ситуацію впливатиме південний циклон. За даними синоптиків, він принесе сніг і дещо слабший мороз, особливо вдень.

Очікується, що у Києві температура коливатиметься менш різко, ніж в області. До морозів та опаді додасться ще поривчастий вітер з півночі.

Погода у Києві до 21 лютого / Інфографіка Укргідрометцентру