Варто звернути увагу на заяви 2 осіб: як Трамп реально сприймає Україну

Щоб зрозуміти позицію новообраного президента США Дональда Трампа щодо України, варто звертати увагу на заяви людей з його команди, які займатимуться саме зовнішньою політикою. Насамперед мовиться про 2 осіб.

Це Майк Волц, якого Трамп запросив стати радником з національної безпеки, та Марко Рубіо, який обійме посаду держсекретаря Штатів. Таку думку 24 Каналу озвучила політологиня-американістка Олександра Філіпенко.

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Важливі заяви Волца та Рубіо

Як зазначила Олександра Філіпенко, з одного боку, в одному зі своїх останніх інтерв'ю Майк Волц заявив, що "погано, коли Україна отримувала пустий чек". Це коли прописана лише сума, але немає нічого про те, на що витрачаються ці гроші.

Але у цьому ж інтерв'ю кандидат на пост радника з національної безпеки сказав, що якщо Владімір Путін не піде на те, що пропонує Дональд Трамп, то у США є важелі впливу. Наприклад, "зняти наручники" на далекобійну зброю для України.

Що це означає? Тиск на Владіміра Путіна може бути будь-якими засобами, а також наданням Україні значно більшої кількості зброї та дозволом використовувати далекобійну зброю, яку вже поставили або ще нададуть,

– вважає політологиня.

Також варто звернути увагу на заяви Марко Рубіо. Останнім часом він більш стримано висловлювався щодо України. Але з 2014 року майбутній державний секретар Штатів виступав за необхідність жорстких санкцій щодо Росії, які ми побачили тільки після повномасштабного вторгнення в Україну.

"Марко Рубіо давно говорив про необхідність протистояння Владіміру Путіну. Його призначення на пост державного секретаря говорить про те, як Дональд Трамп реально сприймає Україну та Путіна", – додала Філіпенко.