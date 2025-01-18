Як у США сприймають Росію: політолог назвав можливі дії Трампа щодо війни в Україні

У Сполучених Штатах не розглядають Росію, як терористичну організацію. Дональд Трамп хоче поспілкуватися з Владіміром Путіним, адже підходить до цього кейсу з бізнесового погляду.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний. Він припустив, чи спрацює так званий метод "батога й пряника" у випадку з Росією.

Читайте також Це викличе крах режиму: як Трамп може натиснути на Росію

Політика Трампа щодо Росії

Команда Дональда Трампа розробляє масштабну стратегію санкцій для того, аби примусити Росію до миру. Це або пом'якшення окремих санкцій щодо російської нафти, якщо війна буде близькою до завершення, або жорсткі санкції, які мають посилити тиск на Москву.

Один з елементів тиску на Росію з боку США – економічний. Проте є й інші кроки, які Трамп може робити. Наприклад, посилення України у військовому плані, щоб Збройні Сили стабілізували фронт й вибили один із козирів Путіна, який зараз звідусіль кричить про те, що він наступає і тому не повинен ні з ким домовлятися.

Як на мене, це не подобається Трампу, адже він насправді в цій ситуації альфа, а Путін – це якась шавка з боліт хоча й з ядерною зброєю. Якщо Путін і далі протискатиме капітуляцію України й не йтиме на зустріч, то Трамп тоді вимкне бізнесмена й ввімкне поганого й злого поліцейського. Головне, щоб Трамп працював проти Росії, а не проти України,

– мовив Лісний.

Крім того, не варто забувати про турне спецпредставника Сполучених Штатів з питань України та Росії Кіт Келлога, яке додасть до загальної картини конкретні штрихи, яких зараз бракує.

Те, що Україна у річищі перших рішень Трампа – добре, але нам не потрібна швидкість, нам потрібна якість,

– зазначив політолог.

За його словами, насправді Росія має цікавити всіх не в сенсі глибинного народу. Йому загалом байдуже на санкції, адже вони на них не відображаються. На відміну від тих, хто навколо Путіна й допомагає йому триматися на плаву.

На еліти теж треба тиснути. Повинна бути робота спецслужб з представниками еліт, яким треба дати можливість здачі свого господаря, або інформації про нього, дати можливість користуватися своїм майном за межами держави, отримувати якісь прибутки. Тому що тільки комплексний підхід допоможе досягти бажаного результату,

– додав Лісний.

До слова, Володимир Зеленський вірить, що Дональд Трамп зможе примусити Владіміра Путіна до миру і надати Україні реальні гарантії безпеки.