Як довго будуть морози, коли прийде тепла весна і чи буде сніг у квітні: інтерв'ю з синоптикинею

Цього року лютий в Україні був незвично теплим. Подекуди температура сягала навіть до +15 градусів. Утім, далі, в березні, без морозу не минулося – у багатьох областях випав сильний сніг і почалася нова хвиля похолодання.

Як довго в Україні ще будуть дощі, снігопади, чи чекати посилення морозів, або ж нарешті прийде весняне потепління, чи можливий сніг ще навіть у квітні – в інтерв'ю 24 Каналу ексклюзивно розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи вплинув на погоду в березні аномальний лютий

Лютий 2024-го був доволі-таки теплим. Чи можемо говорити про аномалії в погоді, і чи могло це вплинути на теперішні морози навесні?

Лютий, звичайно ж, був теплий у багатьох країнах Європи і не тільки, а й у північній півкулі. Він виявився аномально теплим місяцем взагалі за всю історію спостережень, особливо по середньомісячній температурі. Так само і для території України.

На багатьох метеостанціях наші фахівці перерахували, що дійсно, середньомісячна температура в лютому цього року виявилася подекуди навіть на 5 градусів вищою за кліматичну норму. Це дійсно є відчутним показником.

Та ми ще в лютому казали, що за це тепло ще може бути компенсація. І якраз її ми в березні трохи відчули. Добре, що не в таких масштабах, як у 2013 році – тоді були аж снігові замети.

Тепер більш м'яко, можна сказати, проходить березень. Без якихось аномальних відхилень. І навіть якщо є морози, то вони в межах норми.

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Скільки ще буде сніг і дощ в Україні

У частині областей України, зокрема на Заході, знову випав сніг. Чи буде він ще йти найближчими днями?

Хоч початок тижня був з опадами, переважно у вигляді мокрого снігу, а на Заході вночі подекуди й снігу, та надалі в Україні переважно буде дощ. Вночі ще з мокрим снігом. І в принципі вже у більшості східних областей і вночі на Київщині, Житомирщині буде вже без істотних опадів.

Тобто поступово ці фронтальні системи почнуть покидати територію України. Хоча ще трошки залишаться на Півдні, де може бути невеликий дощ. А 21 березня він може бути й у центральних, Хмельницькій, Житомирській і Київській областях. Знову ж таки – це невеликі опади, невеликий дощ. Хіба що вночі там може прориватися мокрий сніг. А решта території у нас вже без опадів.

Інтенсивність опадів знизиться починаючи з 22 березня і, скажімо так, вони охоплюватимуть все меншу й меншу територію. У більшості областей буде спокійна погода.

23 – 24 березня в Україні також будуть без опадів, лише невеликий дощ трошечки може падати в окупованому Криму та на півдні Одещини.

У Львові 18 березня випав сніг / Фото журналістів 24 Каналу

Чи чекати опадів наступного тижня

Якщо говорити про орієнтовні прогнози на 10 днів, опади вже не очікуються?

На початку наступного тижня можуть бути опади, але переважно рідкої фази – дощ. Тобто можливе проходження циклону, але наразі про це ще зарано говорити.

Десь 25 числа відбудеться певна зміна синоптичної ситуації. Та на цьому тижні інтенсивність опадів поступово буде спадати, а вихідні в Україні будуть доволі спокійні та весняні.



Коли припиняться опади в Україні / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Тобто наступного тижня ще може йти мокрий сніг чи вже лише дощ?

З наступного тижня переважно буде дощ. Хіба що на високогір'ї Карпат ще, звичайно, може бути мокрий сніг.

Затоків холоду, які б спонукали до снігу, вже не очікуємо.

І температура також буде підвищуватися до понеділка. Тому зараз якраз-таки тенденція до підвищення температури, до весняної погоди.

Морози ще будуть чи вже ні: коли потепліє

Яка буде температура найближчими днями? Чи можливі ще морози, заморозки? І якщо так, то де саме?

По-перше, щодо заморозків. Наші агрометеорологи не випускали такої інформації, що морози "скасовуються" – тобто ми вже не прогнозуємо мороз, але прогнозуємо, що коли температура опуститься нижче нуля, то це будуть заморозки.

Заморозки – таке явище, коли температура нижче 0 і вона небезпечна для рослин під час вегетаційного періоду. Зараз рослини в більшості областей України тільки розпускаються, окрім, можливо, крайнього Півдня й Закарпаття – там вже більш активна вегетація.

Але в більшості областей все ж таки, якщо і буде найближчими днями температура нижче 0 градусів, то це ще буде просто мороз.

Але одразу зазначу, що в принципі у нас по температурі ще в середу вночі від +3 до -2 може бути. А потім вночі 0 – 6 градусів тепла вже до 24 – 25 числа.

Тобто близько 0 подекуди може бути. Це, переважно, Північний Схід. Але мінусових значень, у період з 21 по 25 березня, не очікуємо, як і того, що температура буде опускатися нижче.

Правда, мороз можливий ще в Карпатах, хоч і там вдень буде близько нуля.

У денні години в Україні, звичайно ж, плюсові температури – до +8 – + 12 градусів.

21 – 22 березня вдень буде +5 – +10 градусів, а 23 – 24 навіть до +15 градусів.

Поки що +15 – це максимум, який прогнозуєте, так?

Так, у цих межах.



Коли буде потепління / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

А це буде різка зміна погоди, чи потепління буде поступовим, і вже з наступного тижня будуть стабільно вищі температурні показники?

Ні, ми не можемо говорити, що з наступного тижня будуть вищі чи набагато вищі показники. Якщо у понеділок зміниться синоптична ситуація, то може бути більше хмар і, відповідно, опадів.

Тому, можливо, у денні години навіть дещо менше буде прогріватися повітря. Але сподіваємося, що вже таких затоків холоду не буде, принаймні в найближчій синоптичній перспективі. Ну і, звичайно, відповідно до кліматичних умов.

Усе ж таки вже третя декада березня: якщо і будуть якісь морози чи сильні затоки холоду, то це вже буде трохи аномально. А зараз вже не повинно бути аж таких сильних морозів.

Тож поки цих морозів не очікується?

Так, за прогнозами зараз у нас не очікуються морози.



Сильних морозів уже не буде / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи йтиме сніг у квітні

Минулого року в частині областей сніг йшов навіть у квітні. Чи аномально для України, що він йде так пізно – у другий місяць весни? І чи можливе повторення цього року?

Чимось таким аномальним ми це назвати не можемо. Так, інколи буває, просто не часто.

Але на наших широтах у квітні подекуди можуть випадати й опади у вигляді мокрого снігу. Звичайно ж, це дуже короткотривалий процес. Переважно упродовж доби все розтане, якщо на дворі квітень. Адже в цей період якщо й можливі, то дуже мінливі і стрімкі процеси.

Але одразу зараз сказати, чи може таке бути в цьому році, ми поки що не можемо. Тому що це ще дуже зарано. Такі процеси відстежуються вже в більш локальних масштабах на кілька діб, принаймні на тиждень. У найближчій перспективі таких процесів точно не буде.