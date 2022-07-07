Це природне рішення, але ми маємо бути виваженими, – Ткаченко про перейменування вулиць

В Україні триває тотальна дерусифікація, спричинена агресією Росії проти України. Цим процесом активно займається, зокрема, культурний фронт.

Позбавлення від русифікації та радянщини – природне рішення. Але не слід давати зайвий привід російській пропаганді. Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Україна – цивілізована держава

Ми маємо бути більш розумними, більш виваженими. Це не означає, що ми заперечуємо цей процес. Це означає, що ми рухаємося згідно з європейськими традиціями та законами,

– сказав він.

На думку Ткаченка, впродовж декількох місяців усе буде переосмислено, перейменовано та заміщено. Однак не варто показувати росіянам, як ми спалюємо книжки та зносимо пам'ятники, розбиваючи їх.

Він згадав, що сьогодні у Переяславі демонтували пам'ятник так званій "російсько-українській дружбі".

"Краще його перенести, показати у музеї репресій та продемонструвати світові цивілізованість українського підходу, на відміну від російського", – пояснив міністр культури та інформаційної політики.

Дерусифікація в Україні: останні новини

Українці обрали нові назви для вулиць столиці. Своїм вибором вони вшанували справжніх героїв України – Олександра Махова, Катерини Гандзюк, Романа Ратушного та інших.

Міністерство культури та інформаційної політики 7 липня створило опитування, яке вирішить долю "Батьківщини-матері". Річ у тім, що на щиті монумента досі герб СРСР. Проголосувати можна у застосунку Дія впродовж двох тижнів.

Активісти пропонують знести пам'ятник Катерині ІІ, яку російські пропагандисти називають "засновницею Одеси". Відповідна петиція з'явилася на сайті Президента України.

У Львові перейменували низку вулиць. Відомо про 8 найменувань у місті та 11 у громаді.

Верховна Рада України схвалила законопроєкт про заборону російської музики у громадських місцях та медіа. Однак він не розповсюджуватиметься на виконавців, які засудили агресію росії щодо України.

Незабаром в Україні почнуть діяти дві частини окремої статті мовного закону. Вони регламентують використання української мови в інтернеті та в інтерфейсах комп'ютерних програм товарів.

Інтерв'ю з Ткаченком про герб СРСР в Києві, опитування в Дії та перейменування вулиць: дивіться відео