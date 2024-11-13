Гаряча фаза може бути зупинена, – Кур про дії Трампа щодо війни в Україні

Прихід до влади Дональда Трампа може вплинути на війну в Україні. Зокрема, новообраний президент США намагатиметься заморозити бойові дії та посадити Київ і Москву за стіл переговорів.

Є багато різних варіантів, на яких умовах Трамп може завершити війну в Україні. Проте українцям не треба боятися, що з його приходом Росія захопить Україну, сказав 24 Каналу керівник Управління кримінальної розвідки та засновник УБОЗ України Валерій Кур.

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Як Трамп заморожуватиме бойові дії

Дональд Трамп – лідер, який грає свою гру, але це не означає, що гра з ними погодиться. На думку керівника Управління кримінальної розвідки, протягом своєї каденції Трамп не зможе зламати політику США, яка була протягом десятиліть, й зробити щось таке, що завдасть величезних збитків.

Я не думаю, що він багато чого змінить. Своїми непродуманими рішеннями, окрім шкоди собі, він нічого не завдасть,

– переконаний Кур.

За його словами, Україну чекає затягування конфлікту й, можливо, умиротворення з боку Заходу, який намагатиметься посадити нас за стіл переговорів, почнеться так зване розмежування сил.

Судячи з усього гаряча фаза може бути зупинена. Володимира Зеленського намагатимуться посадити за стіл переговорів, але українці інші, президент інший. Я впевнений, що сьогодні українські військові не дозволять жодному лідеру держави так просто здати наші позиції,

– мовив керівник Управління кримінальної розвідки.

До слова, політолог Олег Лісний вважає, що "мирний план" Трампа не влаштує ні Україну, ні Владіміра Путіна.