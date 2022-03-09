Якщо буде хоч 1 постріл – відповідальність на Росії, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслив на важливості гуманітарних коридорів. Зокрема він зазначив, що сьогодні вже почали вивозити мирне населення з-під обстрілів.

У своєму зверненні Володимир Зеленський наголосив на тому, що урядовці прикладають максимум зусиль, щоб евакуювати мирне населення, передає 24 канал.

Найважливіше Президент Зеленський звернувся до українців 9 березня: головні тези

Росія відповідатиме за порушення режиму тиші

Володимир Зеленський зазначив, що з Київської області вже вдалося вивезти понад 18 тисяч людей. 9 березня, поки запроваджений режим тиші, наша влада робитиме все можливе й неможливе, щоб продовжити гуманітарні коридори.

Мовиться про такі напрямки: Суми – Полтава, Ізюм – Лозова, Енергодар – Запоріжжя, Маріуполь – Запоріжжя, Ворзель – Буча – Бородянка – Гостомель – Київ.

Наші урядовці над цим працюють. Наші військові створили всі умови. Якщо буде хоч один постріл – повна відповідальність на окупантах,

– підкреслив він.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського від 9 березня:

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