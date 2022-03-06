Якщо не закриєте небо, значить хочете, щоб нас убивали, – Зеленський до світовиx політиків

Президент України Володимир Зеленський після обстрілу аеропорту Вінниці вкотре закликав світ закрити небо над Україною.

"Ми повторюємо кожного дня: закрийте небо над Україною, закрийте для всіх російських ракет, для російської бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону без ракет, без авіабомб", – закликав Зеленський у своєму відеозверненні.

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"Ми люди, і це ваш гуманітарний обов'язок захищати нас, захищати людей. І ви це можете. Якщо ви цього не зробите, якщо ви не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок: ви також хочете, щоб нас дуже повільтно убивали. Це відповідальність також і політиків світу, західних лідерів, від сьогодні і назавжди", – заявив президент.

Як відомо, 6 березня російські окупанти знищили аеропорт у Вінниці. По летовищу випустили 8 ракет.

Зеленський закликав закрити небо над Україною: відео

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