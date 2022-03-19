Якщо не зупинити і не покарати Росію, то інші агресори у світі почнуть інші війни, – Зеленський
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Володимир Зеленський оприлюднив кадри жахливих руйнувань на території України. Президент наголосив: якщо не зупинити і не покарати Росію зараз, то інші агресори у світі почнуть інші війни.
Український лідер наголосив: мовиться про різні континенти. Відповідний допис президент оприлюднив 19 березня.
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Якщо не зупинити Росію зараз, якщо не покарати Росію зараз, то інші агресори у світі почнуть інші війни. У різних регіонах світу. На різних континентах. Всюди, де якась держава мріє підкорити сусідів,
– наголосив Зеленський.
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