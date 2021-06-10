Якщо Німеччина діятиме як з Білоруссю, то Росія забереться з Донбасу, – Кулеба

Німеччина у рамках нормандського формату може діяти так, як діяла у ситуації з Білоруссю – чітко і принципово. У такому випадку Росія швидко забереться з Донбасу.

А після цього можна почати працювати над звільненням Криму. Щонайменше, так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Кулеба звернувся до Німеччини: треба діяти принципово

Дмитро Кулеба поспілкувався зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом у Берліні, після чого опублікував у себе в фейсбуці відео. У ньому глава МЗС України підбив підсумки розмови з Маасом та іншими німецькими політиками.

Передусім Кулеба звернув увагу, що "буквально за декілька днів Німеччина зануриться у парламентські вибори, і всі почнуть жити виключно внутрішньою політикою".

З огляду на це Україні було важливо поспілкуватися з усіма політичними силами, які змагатимуться за місця у Бундестазі. Зокрема, щоб у їхніх виборчих програмах звучали й слова підтримки України.

"Північний потік-2"

Газопровід російський ще не добудований, запевнив Кулеба, і Україна буде до останнього боротися за свої національні інтереси у цьому питанні. За словами українського міністра, "Північний потік-2" і серед німецьких політиків має дуже неоднозначне сприйняття.

Нормандський формат

Дмитро Кулеба розповів, що триває процес організації зустрічі глав МЗС у нормандському форматі. І що Німеччина повністю підтримує Кримську платформу.

Скандал з Білоруссю

Згадав міністр і про Білорусь – в розрізі того, що:

Німецькі авіакомпанії припинили літати у просторі цієї країни (після скандалу з затриманням Романа Протасевича і примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську).

Після цього Росія почала не пускати німецькі літаки до себе, бо вони облітали Білорусь. У відповідь вже Берлін заборонив залітати російським літакам на територію Німеччини.

І що ж зробила Росія? Вона миттєво підняла руки. Бачите, чує Росія аргументи й змінює свою поведінку, коли реакція є чіткою, жорсткою і принциповою,

– заявив Дмитро Кулеба.

"Я своїм співрозмовникам німецьким сказав: якщо ви у нормандському форматі й у питанні припинення російської агресії в Україні будете діяти так само чітко, принципово і дієво, то Росія дуже швидко забереться з Донбасу. І будемо, безумовно, паралельно працювати для звільнення Криму", – підсумував він.

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