Якщо Путін боїться, то буду використовувати лише ліву, – Ілон Маск відповів Кадирову

Мільярдер Ілон Маск днями викликав Путіна на поєдинок за Україну. Російського диктатора спробував врятувати Кадиров, але також був висміяний.

Американський винахідник, відповідаючи ватажку чеченських бойовиків, зазначив, що готовий вийти на двобій із президентом Росії лише з однією лівою, якщо той злякався. Про це він написав у своїх соцмережах.

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Водночас Ілон Маск зазначив, що навіть не є шульгою. Окрім цього, генеральний директор Tesla та SpaceX відреагував й на те, що Кадиров назвав його "Ілоною". Винахідник глузливо перейменував себе у твітері.

Нагадаємо, що Ілон Маск активно підтримує Україну в боротьбі з Росією. Він викликав Путіна на поєдинок. Кадиров спробував заступитися за бункерного диктатора. У результаті обоє були висміяні американцем.

Маск передає нам StarLink

Перша партія станцій потужного супутникового інтернету StarLink прибула в Україну на початку березня. Згодом надійшла ще одна.

Водночас Ілон Маск припускає, що система зв'язку Starlink стане мішенню російських військ. Він закликав "використовувати її обережно".

В ніч проти 5 березня Ілон Маск згадав про Україну в своєму твітері. "Залишайся сильною, Україно", – написав він й проілюстрував публікацію емоджі з синьо-жовтими прапорцями.