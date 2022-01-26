"Якщо Путін дозволить": у Думі заявили, що можуть направити зброю на Донбас за кілька годин

Члени державної думи Росії заявили, що можуть направити зброя бойовикам на Донбас у вкрай короткий термін. Однак станеться це лише після офіційного розпорядження Володимира Путіна.

Така заява пролунала після прохання партії Путіна "Єдина Росія" про постачання зброї бойовикам на Донбасі. Про це пишуть низка російських ЗМІ.

Важливо Партія Путіна офіційно просить Кремль постачати зброю бойовикам на Донбасі

Як заявив перший заступник голови комітету держдуми у справах СНД Віктор Водолацький, Росія може здійснити постачання туди зброї за кілька годин. Однак відповідне рішення має ухвалити президент Росії Володимир Путін.

Водолацький у цікавий спосіб спробував аргументувати постачання зброї бойовикам. Він заявив, що зброя змусить "утримати на позиціях ЗСУ, щоб вони не вбивали мирне населення". Також Росія у таких спосіб хоче нейтралізувати те озброєння, яке НАТО постачає Україні.

Про жодне нарощення військ Росії біля російсько-українських кордонів Водолацький, звичайно ж, не сказав.

Ба більше, з його виступу випливає, що нібито Україна, підтримана Заходом, хоче "вбивати мирних жителів Донбасу", а не боротися свої землі від окупантів. Також представник президентської партії у російській держдумі висловив сподівання, що українська сторона "обере дипломатичний підхід". Тоді як сама Росія вже давно начхала на будь-які домовленості, зокрема й щодо режиму тиші на Донбасі.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.