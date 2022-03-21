Якщо Путін оголосить мобілізацію, він спокійно її проведе, – журналіст про настрої росіян
У Росії серед більшості населення ще досі немає антивоєнних настроїв. Зважаючи на це, якщо Володимир Путін оголосить мобілізацію, він її спокійно проведе.
Про це заявив журналіст Аркадій Бабченко в ефірі 24 каналу. Тисячі загиблих російських солдатів на українській землі не є проблемою для Кремля.
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За словами Бабченка, "шабаш", який Росія 18 березня організувала під час виступу Путіна, є підтвердженням того, що росіянам байдуже.
Я там уже майже ні з ким не спілкуюся, але з родичами якісь відносини підтримую. Можу сказати, що вони всі ще поки "за",
– зазначив журналіст.
Водночас у тих, кого набрали у російську армію, антивоєнних настроїв також ще нема.
"Думаю, якщо Путін оголосить мобілізацію, то він її спокійно проведе. У нього проблем з цим не буде", – додав журналіст.
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