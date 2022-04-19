Якщо Путін завдасть удару по базі НАТО, то війна триватиме 3 доби, – Арестович

Олексій Арестович заявив, що у російської армії не має жодних шансів проти військових НАТО. За його словами, якщо Путін наважиться завдати удару, то Північноатлантичний Альянс закінчить війну за три доби.

Про це радник очільника Офісу Президента повідомив у ефірі загальнонаціонального телемарафону "UAразом" у вівторок, 19 квітня, інформує 24 канал.

Читайте також У розвідці повідомили, яка зброя необхідна Україні для захисту

Після удару війна триватиме 3 доби

Відтак, він прокоментував погрозу президента Росії, який погрожував віддати наказ завдати удару по базі НАТО, аби зупинити поставки зброї в Україну.

Ну хай завдасть. Я думаю, що потім війна продовжиться доби 3,

– зазначив Олексій Арестович.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг наголосив, якщо росіяни нападуть на канали постачання, якими Україні передають допомогу члени блоку, то це вважатиметься нападом на весь Альянс і спричинить застосування п'ятої статті.

Цікаво – США переконують союзників давати зброю Україні: дивіться відео