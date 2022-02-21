Якщо Путін зустрінеться із Байденом, ніхто без нас нічого не вирішуватиме, – Данілов

У США заявили, що Джо Байден готовий до зустрічі з Володимиром Путіним. У РНБО запевнили, якщо ці перемовини відбудуться, то без України ніхто нічого вирішувати не буде.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, інформує 24 канал. Він наголосив, що Україна – безпосередній учасник подій, отож її позицію враховуватимуть.

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Без врахування позиції Києва не вийде, – Данілов

Усе, що стосується долі країни, громадян та майбутнього, обговорюватимуть з офіційним Києвом.

Є позиція президента, він продемонстрував її 19 лютого, вона – чітка і зрозуміла. Ми відрізняємось від багатьох, бо нічого не тримаємо в кишені, а все викладаємо на стіл,

– додав секретар РНБО.

Про можливу зустріч Байдена та Путіна 21 лютого повідомили у Білому домі. Речниця американського президента Джен Псакі наголосила, що перемовини можуть відбутись за однієї умови – якщо не відбудеться нове вторгнення Росії в Україну. У Вашингтоні заявили, що завжди готові до дипломатії.

Більше про це тут За однієї умови: у Байдена погодились зустрітись з Путіним

Як на пропозицію Білого дому відреагували у Кремлі:

У Кремлі повідомили, що наразі саміт між Володимиром Путіним та Джо Байденом не планується.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що це – не на порядку денному.

Пєсков зауважив, що наразі запланована зустріч міністра закордонних справ Сергія Лаврова та голови Держдепу Ентоні Блінкена.

Також можлива зустріч Лаврова з головою МЗС Франції.

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