Якщо Росія вирішить захопити Кишинів, то зіштовхнеться напряму з НАТО, – Фейгін

Росія дестабілізує ситуацію в окупованому Придністров'ї. Однак російська сторона може навмисно влаштовувати там провокації, аби розв'язати питання з Кишиневом й захопити саме Молдову.

Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

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За його словами, саме Кишинів може бути ціллю Росії у цьому питанні, а не, наприклад, Одеса. Ба більше, президентка Молдови Мая Санду визнала, що зараз країна фактично не має боєздатної армії.

Пентагон одразу відреагував. Американці підтягнулися з Румунії. Вони поїхали у Кишинів з очевидним сигналом: якщо росіяни спробують увійти туди, то це буде прямим зіткненням з країнами НАТО. Молдову їм ніхто не віддасть. Марк Фейгін Правозахисник

Саме тому, на думку Фейгіна, скоріш за все російська сторона на таке не наважиться.

Провокації Росії у Придністров'ї: останні новини

Росіяни почали здійснювати провокації на території Придністров'я. Ворог намагається залучити місцеві сили до війни проти України.

На території невизнаного Придністров'я протягом тижня відбулося кілька провокацій. Там заявили, що їхні сліди нібито вказують на Україну.

Підрозділи російських військ на території окупованого Придністров'я перевели у посилений режим несення служби.

У Міноборони попередили, що Росія може використати Придністров'я, щоб позбавити Україну виходу до моря. Водночас Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

Через можливі провокації у Придністров'ї виникла паніка. Люди бояться, що невдовзі російські окупанти прийдуть "визволяти" їх з ракетами.

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