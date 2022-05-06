Якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, переговорів з Росією не буде, – Зеленський

У такому випадку з Росією не буде про що говорити на дипломатичному рівні. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський.

До речі Наближення кінця війни не бачимо, Росія не робить для цього кроків, – Зеленський

Якщо вони вб’ють людей, яких зараз гуманітарно можна обміняти, якщо це військові, або відпустити, якщо це цивільні, або допомогти пораненим, незалежно від того, військові це чи цивільні, то з ними немає про що говорити й на дипломатичному рівні,

– сказав Зеленський.

Він додав, завдяки зусиллям України, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН сьогодні вдалось евакуювати часину мирних людей із заблокованого заводу.

Зауважимо раніше Зеленський наголосив, якщо знову стане відомо про те, що Росія вбиває полонених мирних жителів або військових, дипломатичні переговори з агресором припинять.

Маріуполь зруйнований вщент

Президент зауважив, що блокада міста російськими окупантами є навмисним кроком. Це прояв ненависті й тероризму. На думку Зеленського, за таку жорстокість несе відповідальність пропагандистська машина Росії. З цією проблемою ще потрібно буде розбиратися.

За словами Зеленського, цю ненависть росіяни розгортали ще до початку повномасштабної війни. Тепер все це виливається в катування.

Що відбувається на "Азовсталі"

Українські військові та цивільні ховаються від російських бомбардувань в укритті на "Азовсталі".

Лише 1 травня під тиском міжнародної спільноти російські окупанти нарешті дозволили евакуювати цивільних звідти.Однак забрали не всіх.

4 травня, у Генштабі ЗСУ підтвердили інформацію, що росіяни прорвалися на територію заводу. Тривалий час з українськими бійцями не було зв'язку.

У полку "Азов" повідомили, що росіяни досі на "Азовсталі". Вони здійснюють штурм, йдуть важкі кровопролитні бої.

Окупанти хочуть взяти під контроль територію заводу, для чого інтенсивно використовують авіацію. Вони атакують "Азовсталь" без упину, проте українські захисники тримаються.

Олексій Арестович зазначив, що наразі єдиними шляхами допомоги бійцям з "Азовсталі" є політика і дипломатія.

Важливо – З Маріуполя вдалося вивезти ще майже пів тисячі людей: