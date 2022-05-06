Якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, переговорів з Росією не буде, – Зеленський
Джерело:Офіс Президента
Якщо росіяни знищать українських військових і цивільних, які поки залишаються на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, на перемовинах можна ставити крапку.
У такому випадку з Росією не буде про що говорити на дипломатичному рівні. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський.
До речі Наближення кінця війни не бачимо, Росія не робить для цього кроків, – Зеленський
Якщо вони вб’ють людей, яких зараз гуманітарно можна обміняти, якщо це військові, або відпустити, якщо це цивільні, або допомогти пораненим, незалежно від того, військові це чи цивільні, то з ними немає про що говорити й на дипломатичному рівні,
– сказав Зеленський.
Він додав, завдяки зусиллям України, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН сьогодні вдалось евакуювати часину мирних людей із заблокованого заводу.
Зауважимо раніше Зеленський наголосив, якщо знову стане відомо про те, що Росія вбиває полонених мирних жителів або військових, дипломатичні переговори з агресором припинять.
Маріуполь зруйнований вщент
Президент зауважив, що блокада міста російськими окупантами є навмисним кроком. Це прояв ненависті й тероризму. На думку Зеленського, за таку жорстокість несе відповідальність пропагандистська машина Росії. З цією проблемою ще потрібно буде розбиратися.
За словами Зеленського, цю ненависть росіяни розгортали ще до початку повномасштабної війни. Тепер все це виливається в катування.
Що відбувається на "Азовсталі"
- Українські військові та цивільні ховаються від російських бомбардувань в укритті на "Азовсталі".
- Лише 1 травня під тиском міжнародної спільноти російські окупанти нарешті дозволили евакуювати цивільних звідти.Однак забрали не всіх.
- 4 травня, у Генштабі ЗСУ підтвердили інформацію, що росіяни прорвалися на територію заводу. Тривалий час з українськими бійцями не було зв'язку.
- У полку "Азов" повідомили, що росіяни досі на "Азовсталі". Вони здійснюють штурм, йдуть важкі кровопролитні бої.
- Окупанти хочуть взяти під контроль територію заводу, для чого інтенсивно використовують авіацію. Вони атакують "Азовсталь" без упину, проте українські захисники тримаються.
- Олексій Арестович зазначив, що наразі єдиними шляхами допомоги бійцям з "Азовсталі" є політика і дипломатія.
Важливо – З Маріуполя вдалося вивезти ще майже пів тисячі людей: