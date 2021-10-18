Якщо спікер помре, то хто підпише документ, – "слуга" зіронізував через закон про олігархів

Данило Гетманцев прокоментував питання того, хто підписуватиме проголосований законопроєкт про олігархів. Хоча документ Верховна Рада підтримала ще за каденції Дмитра Разумкова, свій підпис під ним має поставити Руслан Стефанчук.

Парламент проголосував за законопроєкт про олігархів у другому читанні ще 23 вересня. Наступний крок за процедурою – підпис спікера Ради. Про те, хто його має поставити, на брифінгу після засідання "слуг" розповів Данило Гетманцев.

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Законопроєкт про олігархів підпише новий глава Ради

Гетманцев зазначив, що у чинного спікера парламенту достатньо повноважень, аби підписувати будь-який законопроєкт, зокрема й №5599 – про олігархів.

Натомість ситуація, за якої глава Ради йде з посади, а потім вертається, аби підписати якийсь документ, "слузі народу" видається абсолютно алогічною.

Якщо коли-небудь спікер помре, то що ніхто взагалі не підпише закон,

– заявив Гетманцев.

Він порівняв дії деяких політиків з фарисейством. Мовляв, закон начебто виконують, але його зміст викривляють.

Законопроєкт про олігархів: основне