Якщо це Трамп, скажіть, що я зайнятий, – Байден пожартував під час пресконфереції

Президент США Джо Байден пожартував під час своєї пресконференції. Він не втратив можливості передати вітання своєму попереднику Дональду Трампу.

Під час виступу Байден задзвонив телефон. Президент відповів, "якщо це Трамп, скажіть, що я зайнятий".

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Ця фраза викликала сміх у залі. Однак сам Байден зазначив, що це "поганий жарт".

Нагадаємо, у жовтні Трамп анонсував запуск своєї майбутньої соцмережі Truth Social. Однак за кілька годин її зламали.

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