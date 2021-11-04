Якщо це Трамп, скажіть, що я зайнятий, – Байден пожартував під час пресконфереції
Джерело:The Recount
Президент США Джо Байден пожартував під час своєї пресконференції. Він не втратив можливості передати вітання своєму попереднику Дональду Трампу.
Під час виступу Байден задзвонив телефон. Президент відповів, "якщо це Трамп, скажіть, що я зайнятий".
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Ця фраза викликала сміх у залі. Однак сам Байден зазначив, що це "поганий жарт".
Нагадаємо, у жовтні Трамп анонсував запуск своєї майбутньої соцмережі Truth Social. Однак за кілька годин її зламали.
Байден зустрівся із Зеленським
Президент Володимир Зеленський 2 листопада зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом у Глазго, де відбувався саміт ООН з питань клімату. Зустріч була незапланованою.
Політики поговорили про тему Донбасу. Український президент оприлюднив фото з Байденом. Він написав, що США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні.
До слова, західні ЗМІ не залишили зустріч без уваги. Вони писали, що "Зеленський загнав Байдена у кут".