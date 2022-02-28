Якщо Україна вистоїть 10 днів, Росії доведеться капітулювати, – ексдепутат Держдуми

Підступний план путінського"блискавичного блітцкригу" провалився. Українські воїни вже п'ятий день захищають рідну землю від російських загарбників.

Україні треба вистояти ще стільки ж, щоб здобути перемогу. Так вважає Ілля Пономарьов, колишній депутат російської Держдуми.

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"Якщо Україна вистоїть 10 днів, Росії доведеться капітулювати, сівши за стіл переговорів", – переконаний колишній російський депутат.

Раніше Україна домовилася про переговори з Росією на українсько-білоруському кордоні. Зеленський пояснив, що не дуже вірить у результат зустрічі, але спробувати варто.

Хто такий Ілля Пономарьов: коротко

Посійський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Був депутатом російської Думи з 2007 по 2016 роки.

У 2014 році був єдиним з 450 депутатів у російському парламенті, хто проголосував проти окупації українського Криму.

Згодом Пономарьову довелося виїхати з Росії. Він жив у США. Потім отримав українське громадянство й переїхав у Київ.

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