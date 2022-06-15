Якщо Україні дадуть необхідну зброю, то контрнаступ розгорнемо до вересня, – генерал Марченко

Уся Україна очікує на зброю від партнерів, яка так необхідна для ЗСУ. Ворог має дуже велику вогневу перевагу, через що наші герої змушені лише тримати оборону під постійними обстрілами.

Контрнаступ ЗСУ – найочікуваніший процес для кожного українця. Наша героїчна армія здатна на неможливе, але перевага ворога у вогневій потужності – дуже вагомий фактор.

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Коли буде контрнаступ

Як повідомив генерал-майор Дмитро Марченко, перехід ЗСУ у контрнаступ залежить від того, як швидко західні партнери нададуть нам необідну зброю. Якщо постачання відбудеться найближчим часом – у контрнаступ наші герої зможуть піти вже до кінця літа.

Я ніби реаліст. Можливо, моїх відомостей недостатньо, щоб прогнозувати це. Але те, що це не закінчиться швидко, – це факт. Але знову ж таки: дадуть нам все озброєння, яке нам потрібне, контрнаступ, можливо, закінчиться до кінця літа,

– сказав Марченко.

Також він додав, що ЗСУ через затримання надання зброї десь втрачають у часі та дають ворогу облаштувати позиції, але це не має суттєвого впливу на загальну ситуацію. Наші воїни довели, що здатні на неможливе, про що яскраво свідчить успішна оборона Миколаєва.

Скажу чесно, я свято вірив, що нас закриють у котел, і ми боротимемося там. Ну ось бачите, у нас все вийшло, – додав генерал-майор ЗСУ.

Окрім того, він зазначив, щоб будь-які мирні домовленості з росіянами вже неможливі. Вони пройшли точку неповернення, скоївши проти України та українців просто шалені злочини. Будь-кому, хто мріє про спокій і мир шляхом домовленостей з окупантами, можуть забути про свої сподівання.

"Я хочу, щоб мої діти жили у вільній країні. У нас виник шанс, якого не було за всю історію України. І нам просто треба добити, у нас є темп, у нас є бажання, просто дайте нам трошки озброєння, і ми це зробимо", – запевнив Марченко.

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