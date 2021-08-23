Якщо є пекло на Землі, то воно – там, – українка розповіла про евакуацію з Афганістану

У Києві вранці 22 серпня приземлився літак, який евакуював 83 громадян України та інших держав з Афганістану. Врятовані люди розповіли про те, що нині відбувається в захопленому талібами Афганістані.

Українка Разіфа Малюта зазначила, що країну охопив хаос: бойовики розганяють натовп сльозогінним газом і відкривають стрілянину, а у тисняві гинули і дорослі, і діти. Про це вона повідомила в ефірі одного з українських телеканалів.

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Як говорили самі хлопці, які нас евакуювали, – якщо є пекло на Землі, то воно було там. Покалічені, отруєні люди, страшний гул,

– сказала жінка.

Разіфа Малюта зауважила, що їй пощастило потрапити на літак. Адже коли вона дісталася до аеропорту один із охоронців навів на неї автомат. Тоді жінка простягнула йому руку і афганець провів її через натовп до входу.

За словами українки, це було диво: "Так, як пощастило мені, не пощастило, напевно, дуже багатьом українцям, які залишилися там". Разіфа Малюта додала, що весь час була на зв'язку з іншими нашими громадянами та МЗС.

Тоді з країни вдалося евакуювати лише 8 українців, водночас 72 іноземців.

Ситуація в Афганістані

Джо Байден заявив, що виводить війська з Афганістану. Планував це зробити до 11 вересня 2021 року.

Після цього таліби почали захоплювати міста у країні. Станом на 15 серпня, вони зайшли у столицю Кабул.

Тисячі людей намагаються врятуватися та вилетіти з держави – зробити це можна лише через аеропорт.

Вперше український літак прибув в Афганістан у ніч проти 16 серпня.

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