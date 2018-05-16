Якщо експорт брухту зросте, то українським метпідприємствам загрожує зупинка роботи, – Каленков

У разі збереження існуючої в Україні тенденції до підвищення обсягів експорту металобрухту, українські металургійні підприємства з часом взагалі можуть залишитися без привізного металобрухту.

Таку думку в інтерв'ю "Українським новинам" висловив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Це спочатку призведе до скорочення виробництва, а потім і до його повної зупинки з усіма наслідками, що випливають звідси негативними фінансово-економічними та соціальними наслідками. Причому не тільки не рівні окремої галузі, а й всієї країни в цілому, – сказав О. Каленков. – За даними ДП "Укрпромзовнішекспертиза", на сьогоднішній день металофонд України становить близько 300 млн. т, а його знос досягає 90%. Тому терміново потрібна програма оновлення, в першу чергу, інфраструктури, яка сприятиме розвитку внутрішнього ринку для українського гірничо-металургійного комплексу, що, в свою чергу, дозволить вирішити проблему дефіциту металобрухту".

При цьому глава "Укрметаллургпрома" сподівається, що підприємствам за підсумками поточного року вдасться збільшити заготівлю брухту. "В минулому році було заготовлено близько 3,7 млн ​​тонн, в 2017 році – 3,4 млн тонн, тобто збільшили заготівлю на 6%. Сподіваюся, що в цьому році ми теж збільшимо на 6%. Якщо ж експорт зростатиме такими темпами як зараз, то у нас дефіцит може замість 10% може скласти 15% і більше", – сказав він.

О. Каленков нагадав, що близько 80% українського брухту йде в Туреччину, а 20% йде в невизнану республіку Придністров'я. "Взагалі, це політичне питання, яке необхідно вирішувати вже сьогодні, оскільки 20% стратегічної сировини вивозиться в невизнану республіку, де воно переробляється в готову продукцію і відправляється на ті ж ринки, на яких ми конкуруємо. Причому придністровські підприємства субсидуються за повною програмою: і по газу (їх росіяни субсидують) і по електроенергії. З огляду на це, відпускати 20% нашого експорту брухту в Придністров'ї не допустимо. Якщо ми створюємо список обмеження експорту товарів з Росією, напевно, має сенс зробити це і в відношенні Придністров'я. Крім того, у нас дуже великі надії на законопроект №8226, який зареєстрований і зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді (він пропонує зберегти мито на експорт брухту на 3 роки і підвищити її до 42 євро за тонну)", – сказав глава "Укрметаллургпрома".