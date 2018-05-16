Якщо експорт брухту зросте, то українським метпідприємствам загрожує зупинка роботи, – Каленков
У разі збереження існуючої в Україні тенденції до підвищення обсягів експорту металобрухту, українські металургійні підприємства з часом взагалі можуть залишитися без привізного металобрухту.
Таку думку в інтерв'ю "Українським новинам" висловив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.
"Це спочатку призведе до скорочення виробництва, а потім і до його повної зупинки з усіма наслідками, що випливають звідси негативними фінансово-економічними та соціальними наслідками. Причому не тільки не рівні окремої галузі, а й всієї країни в цілому, – сказав О. Каленков. – За даними ДП "Укрпромзовнішекспертиза", на сьогоднішній день металофонд України становить близько 300 млн. т, а його знос досягає 90%. Тому терміново потрібна програма оновлення, в першу чергу, інфраструктури, яка сприятиме розвитку внутрішнього ринку для українського гірничо-металургійного комплексу, що, в свою чергу, дозволить вирішити проблему дефіциту металобрухту".
При цьому глава "Укрметаллургпрома" сподівається, що підприємствам за підсумками поточного року вдасться збільшити заготівлю брухту. "В минулому році було заготовлено близько 3,7 млн тонн, в 2017 році – 3,4 млн тонн, тобто збільшили заготівлю на 6%. Сподіваюся, що в цьому році ми теж збільшимо на 6%. Якщо ж експорт зростатиме такими темпами як зараз, то у нас дефіцит може замість 10% може скласти 15% і більше", – сказав він.
О. Каленков нагадав, що близько 80% українського брухту йде в Туреччину, а 20% йде в невизнану республіку Придністров'я. "Взагалі, це політичне питання, яке необхідно вирішувати вже сьогодні, оскільки 20% стратегічної сировини вивозиться в невизнану республіку, де воно переробляється в готову продукцію і відправляється на ті ж ринки, на яких ми конкуруємо. Причому придністровські підприємства субсидуються за повною програмою: і по газу (їх росіяни субсидують) і по електроенергії. З огляду на це, відпускати 20% нашого експорту брухту в Придністров'ї не допустимо. Якщо ми створюємо список обмеження експорту товарів з Росією, напевно, має сенс зробити це і в відношенні Придністров'я. Крім того, у нас дуже великі надії на законопроект №8226, який зареєстрований і зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді (він пропонує зберегти мито на експорт брухту на 3 роки і підвищити її до 42 євро за тонну)", – сказав глава "Укрметаллургпрома".
Вибір редакції
-
Маленька і симпатична перемога, – Клімкін прокоментував твіт українською від МЗС Росіїсьогодні , 18:12
-
Несподівані прізвища: Коломойський розповів про своїх фаворитів на президентських виборахсьогодні , 17:04
-
Демонстрація влади та слабких сторін режиму Путіна: західні ЗМІ про відкриття Кримського мостусьогодні , 16:01