Якщо не домовляться: Зеленський заговорив про програш в судах з Коломойським

Володимир Зеленський допускає програш в судах у спорах з бізнесменом і ексвласником "Приватбанку" Ігорем Коломойським, якщо не буде досудових домовленостей.

Однак домовлятись повинен незалежний експерт – "independent one", про це президент сказав журналістам у Києві під час пресбрифінгу на Kyiv Food Market.

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"У суді не все так чесно, не все так чисто і не у всіх цих справах у нас може бути перемога. Тому потрібно на березі, ще до суду, домовитися», – пояснив він.

Водночас Зеленський наголосив, що підтримки із цієї позиції не отримав. Він зазначив, що хотів переговорити з Коломойським, однак таке рішення розкритикувало і суспільство, і міжнародні партнери України.

А як я можу вирішувати питання, не спілкуючись з людьми, з якими повинен вирішувати це питання? Тоді, будь ласка, – НБУ, Коломойський, суд ... Нехай самі займаються,

– додав глава держави.

При цьому Зеленський додав: якщо ці справи програють, то відповідатимуть усі причетні. Окрім того, президент наголосив, що захищатиме лише позицію держави.

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