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      Якщо не домовляться: Зеленський заговорив про програш в судах з Коломойським

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      Зеленський допускає програш в судах з Коломойським, якщо не домовляться
      Зеленський допускає програш в судах з Коломойським, якщо не домовляться / Getty Images

      Володимир Зеленський допускає програш в судах у спорах з бізнесменом і ексвласником "Приватбанку" Ігорем Коломойським, якщо не буде досудових домовленостей.

      Однак домовлятись повинен незалежний експерт – "independent one", про це президент сказав журналістам у Києві під час пресбрифінгу на Kyiv Food Market.

      Про головне: У ресторані з Президентом: пресмарафон Зеленського з кавою і круасанами – трансляція, фото

      "У суді не все так чесно, не все так чисто і не у всіх цих справах у нас може бути перемога. Тому потрібно на березі, ще до суду, домовитися», – пояснив він.

      Водночас Зеленський наголосив, що підтримки із цієї позиції не отримав. Він зазначив, що хотів переговорити з Коломойським, однак таке рішення розкритикувало і суспільство, і міжнародні партнери України.

      А як я можу вирішувати питання, не спілкуючись з людьми, з якими повинен вирішувати це питання? Тоді, будь ласка, – НБУ, Коломойський, суд ... Нехай самі займаються,
      – додав глава держави.

      При цьому Зеленський додав: якщо ці справи програють, то відповідатимуть усі причетні. Окрім того, президент наголосив, що захищатиме лише позицію держави. 

      Націоналізація "Приватбанку": коротко про головне

      • Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
      • Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
      • Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку".
      • У відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Пресмарафон Зеленського Новини України Новини політики Володимир Зеленський Приватбанк Ігор Коломойський
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