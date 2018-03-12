Якщо Росія погрожує, потрібно погрожувати їй у відповідь, – Олланд

Демократичні держави повинні усвідомлювати свою відповідальність, вплив і роль у сирійському конфлікті та протидіяти злочинним діям Кремля в регіоні. Адже після відмови Заходу від військового втручання у 2013 році не тільки Башар Асад усвідомив, що йому все дозволено у Сирії, а й Володимир Путін зрозумів, що може анексувати Крим і дестабілізувати східну частину України без ризику бути покараним.

Про це в інтерв'ю Le Monde заявив колишній президент Франції Франсуа Олланд.

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Політик нагадав, що у серпні 2013 року, після хімічної атаки у Східній Гуті, здійсненій силами режиму Асада, США замість того, щоб завдати військової відповіді, вирішили провести переговори щодо знищення хімічної зброї з Росією і міжнародним співтовариством. Франція тоді погодилась на пропозицію США.

Зараз же ситуація у Сирії така, що "потрібно розуміти, які заходи реагування вживати проти Володимира Путіна, а не Башара Асада, вважає Олланд.

"Саме Росія є головною силою (в Сирії – "24"), і є серйозний ризик зростання напруги, якщо проти неї не будуть встановлені жодні обмеження", – застерігає екс-лідер Франції.

Захід, на переконання політика, може тиснути на Москву за допомогою санкцій, торгових правил, нафтових і газових питань. Необхідно усвідомлювати, в чому полягає небезпека. Позиція Дональда Трампа щодо Сирії незрозуміла і непередбачувана, тому саме Франція, Європа і НАТО повинні почати діяти, впевнений Олланд.

Росія переозброюється протягом декількох років, і, якщо вона погрожує, треба погрожувати їй у відповідь. Дозволяючи Анкарі бомбити наших курдських союзників у Сирії, Москва також намагається розколоти НАТО,

– цитує видання слова колишнього французького президента.

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Чому почалася війна у Сирії? Збройний конфлікт у Сирії розпочався ще 6 років тому із повстання проти президента Башара Асада, який занедбав країну. Сирійського диктатора підтримала Росія. Опозиція до проурядових сил Сирії була сформована зі США та низки європейських країн. Третьою стороною конфлікту стала терористична організація "Ісламська держава". Війна спричинила найбільшу на останні роки хвилю біженців та вже забрала життя понад 300 тисяч людей.