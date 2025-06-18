Політичні російські опозиціонери є продовженням того, що робить пітунський режим. Наприклад, одіозні особистості Латиніна, Шендерович, Навальна, Кара-Мурза, Волков – це люди, які насправді є "імперцями", які від імперської ідеї відмовлятися не хочуть.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив дипломат, міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, наголосивши, що є й адекватні опозиціонери (Каспаров, Піонтковський), але вони не політичні.

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На що сподівається "опозиція" Росії

Політична так звана опозиція, зі слів дипломата, бачить себе на місці Путіна, формує у своїй голові, що західні лідери, які в них повірять, привезуть їх на срібній кареті до Кремля після того, як Путін звідти зникне.

Вони думають, що їм дадуть ключі, щоб вони туди увійшли, сіли й почали правити по-новому цією російською імперією. Тому що те, що вони говорять, не залишає жодних сумнівів у тому, що вони так мислять,

– зазначив Огризко.

Він навів приклад Ходорковського, який відсидів за ґратами десять років і який так і залишився "імперцем". Зі слів дипломата, основа Росії – це імперськість, прагнення пригнічувати інших, небажання бачити нікого, крем себе.

"Ми в межах нашого центру декілька місяців тому провели засідання на тему "хороших русскіх" і прийшли до висновку, що їх насправді немає. Це "хороші русскі "імперці", "хороші русскі псевдоліберали", які використовують Захід як спосіб отримання грантів, непоганого проживання, участі в "порожніх" заходах", – зауважив Огризко.

"Хороші русскі", як звернув увагу дипломат, вештаються нині по Європі, збираються на заходах у Вільнюсі, Таллінні, Варшаві. Він розповів, що головна тема їх доповідей полягає у тому, як Захід повинен передати їм владу від Путіна. Вони, як наголосив Огризко, хочуть влади й обіцяють на Заході, що будуть робити Росію демократичною.

Є одна розумна людина, Владімір Пастухов, він давно виїхав з Росії, народився в Україні. У своїй статті, відповідаючи на запитання, чи можна зробити Росію демократичною, він відповів, що не можна повернутися туди, де ти ніколи не був. Це правда,

– зазначив дипломат.

Росія, з його слів, за всю свою історію ніколи не була демократичною, та й самі росіяни не хочуть бачити її такою. Огризко підсумував, що в Росії декілька років тому було проведено соцопитування, населення запитали про його ставлення до європейських цінностей. 70% росіян відповіли негативно, 2% – позитивно.