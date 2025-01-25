У Путіна непроста ситуація, – політолог пояснив останні гучні заяви Трампа

Дональд Трамп буквально за три дні на посаді президента США створив нову ситуацію, зокрема складну для Росії, довкола можливих контактів та переговорів щодо російсько-української війни.

Про це 24 Каналу сказав політолог Олександр Морозов, зауваживши, що Трамп не веде якихось залаштункових перемовин й очевидно чинить тиск на Путіна.

До теми Це чіткий натяк: яким Трамп бачить діалог із Путіним

Чого чекаю у Кремлі від Трампа

Новий держсекретар США Марко Рубіо ще не зробив ніяких кроків щодо Москви, щоб почати підготовку зустрічі Путіна та Трампа. Проте, ймовірно, така підготовка розпочнеться найближчим часом, оскільки президент США чітко про це говорить.

Відповідь Путіна, як завжди, двозначна й іронічна. Однак те, що сказав Путін поки що мало що означає з погляду потенційних переговорів,

– зазначив Морозов.

У Кремлі чекають конкретних кроків від США для організації контакту між Путіним і Трампом. Поки що очевидно цього не сталося. Втім, російський диктатор не міг не відповісти на послідовну й чітку ініціативу Трампа. Він дав короткий коментар, який не відчиняє двері до переговорів та нової дипломатичної активності.

До слова, Владімір Путін заявив про готовність Росії до переговорів щодо України, але вважає, що заборона діалогу з боку Володимира Зеленського робить їх нелегітимними.

Скільки часу Трамп дасть Путіну на "подумати"

Новопризначений президент США пригрозив, якщо Росія не погодить на перемовини, то Вашингтон потужно озброїть Україну й накладе жорсткі санкції проти країни-агресора. Політолог припустив, скільки часу має пройти, щоб Трамп перейшов до жорстких дій.

Я думаю, що все це буде дуже швидко. Цього разу Трамп вступив в каденцію дуже підготовленим, адже ухвалює рішення вкрай швидко,

– мовив політолог.

Зокрема, близько 100 указів підписано відразу. Ймовірно, за кілька місяців до інавгурації команда Трампа підготувала покроковий план, адже протягом трьох днів ми бачимо послідовні кроки. Це означає, що Трамп сподівається швидко діяти на початку своєї каденції щодо всіх проблем. На думку Морозова, у Трампа на руках є "план Б" щодо того, як діяти, якщо припинення вогню не буде.

За даними The Telegraph, Дональд Трамп здатен зламати економіку Росії та покласти край війні в Україні.