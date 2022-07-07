Яку посаду Джонсон може отримати в Україні

Велика Британія – не Україна. В них не буває так, що один лідер має пріоритетом армію, а його наступник – дороги. Політика Великої Британії стабільна і ґрунтується не на особистих якостях лідерів, а на національних інтересах.

Відставка Бориса Джонсона – яскравого, харизматичного, політика і великого друга України – не змінить вектор Великої Британії з підтримки нашої свободи.

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Що робитиме новий прем'єр

Навпаки. Не виключено, що новий прем'єр захоче, як часто буває, перевершити попередника і допомагатиме Україні ще активніше.

У Торі свої рахунки з Джонсоном, але не забуваємо, що британські консерватори – одні з найбільш послідовних опонентів московії. Британці чудово знають рецепт протидії московитам, і неодноразово успішно його застосовували – тільки воєнна перемога приводить до тями цих мікроорганізмів.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

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Посада для Джонсона в Україні

У стрічці багато закликів запропонувати Джонсону посаду прем'єра в Україні. Це красиво, але в нинішній конфігурації влади нереально. Разом з тим, було б великою помилкою не запропонувати Борису якоїсь менш впливової на грошові потоки, але значущої й почесної посади в Україні.

Джонсон активно підтримував Україну / Фото Getty Images

Він любить бути в центрі уваги, а ми, на жаль, ще якийсь час перебуватимемо в топах світових новин. Тож робота в Україні – стратегія і для нас, і для Бориса Джонсона.

Залученість такої масштабної постаті, як експрем'єр Великої Британії, в нашу боротьбу була б набагато кращим позитивним сигналом інвесторам, ніж тисяча найкращих графіків і діаграм, як у нас все буде чудово, коли нам дадуть 200 мільярдів баксів.

І насамкінець – дякую тобі, друже Борисе, за все! За твоє левове серце, за пристрасть, за нестримну жагу бути собою! За те, що в тяжкі для своєї особистої кар'єри часи ти концентрувався не на збереженні себе у владі, а на тому, що стратегічно важливо для наших народів – зупинці великого зла.

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