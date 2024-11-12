Зліт авіації – це сигнал від Путіна: яку стратегію має Трамп щодо України та Росії

ЗМІ повідомляють, що обраний президент США Дональд Трамп запропонував члену Палати представників Майку Волцу посаду помічника з національної безпеки при своїй адміністрації, а сенатору від Флориди Марко Рубіо – держсекретаря США. Вони прихильники переговорів України з Росією.

Також Волц та Рубіо виступають за жорсткий аудит надання допомоги Україні. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Вони не критикують допомогу Україні. Вони виступають за жорсткий аудит: що, для чого, за які кошти передають Україні, чи потрібно це і так далі. Там нема тих, хто готовий сказати: "Даємо Україні все, до перемоги". Думаю, і не буде, бо сам Трамп трошки про інше", – сказав він.

Очевидно, що вони не збираються надавати, до прикладу, ракети Tomahawk, щоб Україна завдала потужних ударів по об'єктах на території Росії. Тому, на думку політтехнолога, головне питання – на який компроміс будуть схиляти Україну.

Путін дає сигнали Трампу

Відомо, що Владімір Путін наказав звільнити території Курської області, які перебувають під контролем України, до 20 січня 2025 року, до інавгурації Трампа. Борис Тизенгаузен зазначив, що кремлівський диктор використовує свої традиційні методи.

Путін починає діяти у своїй манері шантажу, залякування та підняття ставок. Нещодавній імітаційний виліт бортів Ту-95 та МіГ показав, що він хоче показати нібито "я можу, але поки не роблю",

– припустив він.

Тобто Путін намагається продемонструвати Дональду Трампу, що може завдати багато різної шкоди Україні, наприклад, зруйнувати енергетичну інфраструктуру, але поки що цього не робить. Російський диктатор поспішає приймати рішення щодо Курщини, бо розуміє, що Трамп хоче швидких рішень щодо війни в Україні.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 11 листопада підняли свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС у повітря. Літаки полетіли до пускових рубежів у районі Каспійського моря та могли запустити ракети.