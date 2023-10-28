Війна в Ізраїлі стає невигідна Кремлю: які загрози відкрились перед Путіним

Росіяни радо зустрічають бойовиків палестинської організації ХАМАС в Москві. Адже президент ворожої країни Владімір Путін свято вірить, що війна в Ізраїлі відверне увагу світу від подій в Україні.

Однак це спірне питання, яке може зіграти злий жарт з Путіним. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Зазначимо, що Росія – єдина держава світу, яка прийняла делегацію ХАМАС після нападу на Ізраїль 7 жовтня.

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Очей вистачає

Як зауважив політтехнолог, люди діляться на два типи:

тих, хто сидить перед телевізором і більше дивиться на Ізраїль, адже там гарячіша стадія, ніж в Україні;

тих, хто приймає рішення, розподіляє кошти тощо. Це серйозні та зважені люди, які не ведуться на емоції та "яскраві" картинки.

"Очей, щоб дивитися і туди, й туди вистачає", – наголосив Шейтельман.

Які наслідки для Росії матиме візит ХАМАС в Москву: дивіться відео

Путін та ХАМАС – один ворог

Чи вигідна війна в Ізраїлі Путіну, залежить від того, як буде діяти світ. Якщо світ вчинить, як хоче президент США Джо Байден, відноситиметься до Путіна й ХАМАС як до одного явища, спільного ворога цивілізації, то тоді ця частина ізраїльської війни буде невигідна російському узурпатору. Адже Путін вперше після Другої світової війни зіштовхнеться з потужним спротивом.

Якщо всі об'єднають, то це буде перемога над варварами. Це буде дуже круто. Всі розумітимуть, що Путін і ХАМАС – один ворог й одна війна. А от якщо ми будемо розділяти на дві окремі війни, тоді це буде перемога для Путіна. З нашого боку важливо постійно наполягати на тому, що це одна й та сама війна. Поки так говорять всі, окрім росіян,

– мовив політтехнолог.

Після виступу, на якому Байден сказав, що ХАМАС – це одне й те саме, основні російські пропагандисти відразу почали спростовувати це. Один кричав, що це "неприпустимо", а інший – нібито Байдена неправильно зрозуміли. Це свідчить про те, що росіян це зачепило, і їм по-справжньому боляче.

"Ми нічого краще придумати не могли, ніж візит ХАМАС у Москву. Ізраїль засуджує, вимагає вигнати", – додав Шейтельман.

Росія причетна до війни в Ізраїлі